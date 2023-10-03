Белок AteA помогает опасным бактериям «жить» в клещах

Американские ученые выявили белок AteA, выделяемый бактерией Anaplasma phagocytophilum. Он помогает патогенным микроорганизмам внедряться и распространяться в организме клещей перед тем, как попасть в организм человека. Понимание этого механизма поможет в борьбе с клещевыми инфекциями. Исследование опубликовано в журнале mBio.

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Клещевые заболевания всегда были большой проблемой человечества. К ним относится и гранулоцитарный анаплазмоз человека. Это заболевание вызывает бактерия Anaplasma phagocytophilum. Возбудитель попадает в кровь человека со слюной клеща и разносится по всему организму, вызывая воспаление во внутренних органах.

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Научная группа исследовала состав генов, которые воспроизводили эти бактерии. В ходе эксперимента исследователи идентифицировали белок, названный AteA, необходимый для выживания этих микроорганизмов и распространения их в клетках клещей. Воспроизведение AteA идет с помощью специальных переносчиков, белков T4SS. Эти транспортные белки доставляют AteA в цитозоль клетки-хозяина, и он далее связывался с актиновыми нитями клетки.

Клещи заражаются бактериями, когда питаются от инфицированного животного. Цель бактерий внутри клеща — проникнуть через пищеварительный тракт и заразить слюнные железы. Там они будут накапливаться и ожидать передачи следующему млекопитающему, которым питается клещ, увековечивая цикл. На этом этапе в дело как раз вступают выявленные белки.

Исследователи заметили, что бактерии используют AteA для инъекции и перепрограммирования клеток-хозяев в клещах. Оказалось, что он необходим для выживания бактерий в организме этих членистоногих. Но как только бактерии достигают хозяина млекопитающего, белок, по-видимому, больше не играет никакой роли, что позволяет предположить, что AteA специально адаптирован для взаимодействия с клещами.

«Мы все еще находимся в процессе определения того, что именно делает этот белок, но наше исследование уже показало, что это первый секретируемый белок, особенно важный для клещей», — рассказал Джейсон Парк из Университета штата Вашингтон.