Зонд Parker поставил точку в вопросе о молниях на Венере

Ученые из Калифорнийского университета в Боулдере проанализировали данные солнечного зонда Parker, пролетавшего рядом с Венерой, чтобы разрешить сорокалетний спор о том, как часто на этой планете возникают молнии. Результаты их работы были опубликованы в Geophysical Research Letters.

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На Земле низкочастотные радиосигналы, так называемые «свистящие атмосферики», указывает на возникновение молнии.

Такие же свистящие волны наблюдались в ионосфере Венеры и долгое время считалось, что частота венерианских молний очень высока. Однако оптические вспышки на планете, которые сопровождают и земные молнии были крайне редкими.

Несмотря на это, во многих исследованиях частоту молний на Венере оценивали именно по количеству радиосигналов. Чтобы решить вопрос, насколько часто на планете действительно возникают молнии, ученые проанализировали данные, которые получил зонд Parker, пролетев рядом с Венерой в 2021 году.

В итоге выяснилось, что свистящие волны движутся к Венере и это означает, что они не могли быть вызваны молнией.

«Свистовые волны могут возникать вблизи Венеры, не будучи вызванными молниями, и это указывает на то, что частота возникновения венерианских молний может быть переоценена (…) Скорее всего, внутри хвоста магнитосферы должен был произойти какой-то другой механизм, чтобы породить эту волну», - отмечается в исследовании.

Ученые рассчитывают подтвердить свои выводы, когда Parker вновь окажется рядом с Венерой в 2024 году.