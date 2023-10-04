Норвежская семья обнаружила уникальное сокровище викингов

Жители Норвегии искали потерянную золотую сережку при помощи металлоискателя во дворе своего дома, а обнаружили уникальное сокровище викингов. Об этом сообщает CBS News.

© Lenta.ru

Ценная находка, возраст которой оценивается более чем в тысячу лет, была сделана членами семьи Асавик на острове Йомфруланд. Одна из женщин семейства обронила в саду дома золотую сережку и не смогла найти. Она помнила, что потеряла украшение в траве под старым деревом. Асавики начали прочесывать землю вокруг дерева с помощью металлоискателя и благодаря этому наткнулись на нечто странное.

Они извлекли из земли древнюю пряжку в виде чаши и еще один артефакт. Специалисты Совета по культурному наследию Вестфолла и исторической губернии Телемарк пришли к выводу, что обнаруженные ценности были изготовлены в IX веке и принадлежали женщине. Эксперты также заявили, что во дворе семейства может находиться древнее захоронение эпохи викингов.

Более того, историки сказали, что находка по-настоящему уникальна, так как это первые артефакты эпохи викингов, обнаруженные на острове. О том, что там находились поселения в Раннем Средневековье, уже было известно, но случайно найденная пряжка стала первым материальным подтверждением этого.