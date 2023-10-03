«Джеймс Уэбб» обнаружил в космосе загадочные объекты

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил в туманности Ориона десятки объектов размером с планету, но не являющиеся ни планетами, ни звездами, что может предвещать открытие новой астрономической категории. Об этом рассказала The Guardian.

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«Свободно плавающие» объекты, получившие название «двойных объектов массы Юпитера», или Jumbo, видны на новых изображениях, сделанных «Джеймсом Уэббом». Эти объекты слишком малы, чтобы быть звездами, но они не поддаются традиционному определению планеты, поскольку не вращаются вокруг родительской звезды.

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Как отмечает The Guardian, это открытие противоречит существующим теориям формирования звезд и планет, которые предполагают, что объекты размером с Юпитер не могу сформироваться в процессе, который приводит к образованию звезд внутри облаков пыли и газа, обнаруженных в туманности.

Профессор Марк МакКогрин, старший советник по науке и исследованиям Европейского космического агентства (ЕКА), рассказал, что ранее данные двух наземных телескопов уже «намекали» на существование загадочного класса объектов.

«Мы искали эти объекты и нашли их. Их размер - всего в одну массу Юпитера, даже в половину массы Юпитера, они свободно плавают без прикрепления к звезде. Физика утверждает, что такие объекты не могут существовать», - подчеркнул ученый.

Эти большие, горячие, газообразные объекты по своему составу напоминают планеты. Анализ продемонстрировал наличие пара и метана в их атмосферах, но «технически они не являются планетами».