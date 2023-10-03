На Меркурии заметили признаки «глобального сокращения»
Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы, и он продолжает уменьшаться. Признаки этого процесса заметили на его поверхности.
Исследования показали, что процесс сжатия Меркурия начался около трех миллиардов лет назад. За это время диаметр планеты уменьшился примерно на семь километров.
Ученые связывают сжатие с постепенным охлаждением недр планеты. Снижение температур означает, что внутренние породы (в том числе металлы) уменьшаются в объеме.
Новое исследование показало, что сжатие продолжается до сих пор, хотя не так интенсивно, как раньше. Эксперты из Открытого университета США проанализировали снимки поверхности Меркурия, сделанные в рамках миссии Messenger в 2011-2015 годах. Они обнаружили свежие формы рельефа под названием грабены – разломы, возникающие на внешней коре из-за сокращения недр.
Ученые просмотрели около 25 тысяч изображений и идентифицировали сотни небольших грабенов. Обилие этих форм рельефа указало на активный и широко распространенный по поверхности тектонизм Меркурия.
«Это подтверждает, что глобальное сокращение продолжается, и ставит некоторые вопросы о термохимических свойствах внутренней части Меркурия», – подчеркнул автор научной работы Бенджамин Ман.
Исследователи оценили глубину и другие свойства грабенов и пришли к выводу, что они сформировались сравнительно недавно по геологическим меркам – менее 300 миллионов лет назад. Но снимки Messenger оказались недостаточно четкими для точных измерений. Ученые выразили надежду, что фотографии миссии BepiColombo, которая начнет снимать Меркурий с близкого расстояния уже в начале 2026 года, предоставят новые данные для исследований, сообщает Nature Geoscience.
Ранее стало известно, что на Меркурии происходят полярные сияния. Это явление также характерно для других планет Солнечной системы.