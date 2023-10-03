На Меркурии заметили признаки «глобального сокращения»

Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы, и он продолжает уменьшаться. Признаки этого процесса заметили на его поверхности.

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Исследования показали, что процесс сжатия Меркурия начался около трех миллиардов лет назад. За это время диаметр планеты уменьшился примерно на семь километров.

Ученые связывают сжатие с постепенным охлаждением недр планеты. Снижение температур означает, что внутренние породы (в том числе металлы) уменьшаются в объеме.

Новое исследование показало, что сжатие продолжается до сих пор, хотя не так интенсивно, как раньше. Эксперты из Открытого университета США проанализировали снимки поверхности Меркурия, сделанные в рамках миссии Messenger в 2011-2015 годах. Они обнаружили свежие формы рельефа под названием грабены – разломы, возникающие на внешней коре из-за сокращения недр.

Ученые просмотрели около 25 тысяч изображений и идентифицировали сотни небольших грабенов. Обилие этих форм рельефа указало на активный и широко распространенный по поверхности тектонизм Меркурия.

«Это подтверждает, что глобальное сокращение продолжается, и ставит некоторые вопросы о термохимических свойствах внутренней части Меркурия», – подчеркнул автор научной работы Бенджамин Ман.

Исследователи оценили глубину и другие свойства грабенов и пришли к выводу, что они сформировались сравнительно недавно по геологическим меркам – менее 300 миллионов лет назад. Но снимки Messenger оказались недостаточно четкими для точных измерений. Ученые выразили надежду, что фотографии миссии BepiColombo, которая начнет снимать Меркурий с близкого расстояния уже в начале 2026 года, предоставят новые данные для исследований, сообщает Nature Geoscience.