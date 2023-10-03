В Калининграде найден двухкилограммовый янтарный самородок

В Приморском карьере Калининградского комбината в «голубой земле» обнаружен девятый в этом сезоне самородок янтаря темно-медового цвета с редкой гладкой корочкой. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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Самородок весит почти два килограмма. Ему дали название «Останкинский» в честь закладки фундамента Останкинской башни, которая состоялось 27 сентября 1960 года.

Янтарь добыли в конце сентября. Подчеркивается, что крупные образцы сукцинита относятся к самородкам.

Сукцинит — международное геологическое название балтийского янтаря. В среднем их количество не превышает 15-20 находок в год.

Среди особенности «янтарного гиганта» — наличие гладкой корочки. На ней почти нет отпечатков древесной коры или растительных тканей.