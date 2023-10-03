Глава Microsoft раскритиковал «поисковое» сотрудничество Apple и Google

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла представил доклад о влиянии на рынок сотрудничества таких гигантов, как Apple и Google. Наделла заявил, что сохранение поисковой системы Google Search на устройствах Apple не позволяет развиваться конкурентам этих игроков рынка, в частности, системе Bing.

В докладе Наделла подчеркнул, что вряд ли теперь можно говорить об интеграции Bing в продукты Apple. Несмотря на то, что после интеграции в этот поисковик чат-бота ChatGPT, возможности Bing стали кратно лучше по сравнению с аналогичным продуктом — Google Bard. По словам Наделлы, вероятнее всего, дело в размере ежемесячной комиссии, которую Google выплачивает Apple.

Глава Microsoft также отметил, что внедрение ИИ в решения Microsoft вряд ли изменят ситуацию на рынке, так как Google будет использовать своё доминирующее с 90-х годов положение: привычки пользователей, если и изменятся, то минимально — большинство будет пользоваться Google.