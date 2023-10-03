Физики впервые увидели падение антивещества

Исследователи впервые пронаблюдали, как частицы антивещества падают вниз под действием силы тяжести. Опыт эксперты провели в европейской лаборатории ЦЕРН (CERN). Он доказывает, что гравитация не отталкивает антивещество вверх.

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Существовала теория, что гравитация отталкивает антивещество. Иначе говоря, яблоко Ньютона, будь оно из антиматерии, полетело бы не вниз, а вверх.

«Если бы гравитация действительно отталкивала антивещество, это могло бы означать, что невозможное, такое как вечный двигатель, возможно», – проинформировали ученые.

Участники недавно проведенного эксперимента соорудили «ловушку» в виде бутылки с магнитами на обоих концах и поместили в нее 100 чрезвычайно холодных атомов антиводорода. После чего они снизили силу магнитов и проследили за движением атомов. Антиводород в ловушке двигался преимущественно вниз, показывая эффект притяжения под действием силы тяжести, пишут авторы журнала Nature.