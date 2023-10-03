Камеру iPhone 15 Pro сравнили с Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra

Автор YouTube-канала Versus сделал большое сравнение качества съёмки трёх самых популярных смартфонов 2023 года: iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra. Блогер сравнил камеры на трёх устройствах и выдал им баллы за победу в тех или иных категориях.

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Сперва в Versus сравнили фотографии на смартфонах в различных ситуациях, сделанных на основную камеру. В этой категории iPhone 15 Pro набрал 17 баллов, опередив всего на один балл Xiaomi 13 Ultra и оторвавшись на два балла от Galaxy S23 Ultra.

VERSUS

Съёмки широкоугольным объективом также оказались лучше на iPhone 15 Pro, посчитал блогер. Им автор дал 16 баллов, тогда как Galaxy S23 Ultra получил 15 баллов, а Xiaomi 13 Ultra — 10 баллов.

VERSUS

В портретной съёмке вновь победил iPhone 15 Pro, набрав сразу 18 баллов. Galaxy S23 Ultra получил 15 баллов, Xiaomi 13 Ultra — 9 баллов.

VERSUS

Лидерство в видеосъёмке и стабилизации изображения также забрал смартфон Apple. Смартфону Samsung удалось обойти конкурентов только по качеству селфи-фотографий, а Xiaomi 13 Ultra смог забрать первое место в фотографиях с использованием зума и в ультразамедленной съёмке.

По итогам сравнения iPhone 15 Pro получил 19 баллов. На втором месте оказался Samsung Galaxy S23 Ultra (12 баллов), а замкнул тройку Xiaomi 13 Ultra (11 баллов).