Названы самые мощные смартфоны сентября под управлением ОС Android

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов. Лидером в нем второй месяц подряд оказался субфлагманский смартфон OnePlus Ace 2 Pro, сообщает портал 4PDA.

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Средний балл OnePlus Ace 2 Pro в бенчмарке AnTuTu составил 1,66 млн. Гаджет оснащен флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, так же как и еще восемь других смартфонов рейтинга. Единственным устройством в этом списке с другим чипсетом стал iQOO Neo8 Pro (1,55 млн баллов) на базе MediaTek Dimensity 9200+. Он занял десятое место в топе AnTuTu.

На втором месте значится iQOO 11S (1,64 млн), а на третьем — игровой смартфон RedMagic 8S Pro+ (1,62 млн). За ними следуют iQOO 11 Pro (1,62 млн) и Vivo X90 Pro+ (1,61 млн).