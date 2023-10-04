Названы самые мощные смартфоны сентября под управлением ОС Android

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов. Лидером в нем второй месяц подряд оказался субфлагманский смартфон OnePlus Ace 2 Pro, сообщает портал 4PDA.
Средний балл OnePlus Ace 2 Pro в бенчмарке AnTuTu составил 1,66 млн. Гаджет оснащен флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, так же как и еще восемь других смартфонов рейтинга. Единственным устройством в этом списке с другим чипсетом стал iQOO Neo8 Pro (1,55 млн баллов) на базе MediaTek Dimensity 9200+. Он занял десятое место в топе AnTuTu.
На втором месте значится iQOO 11S (1,64 млн), а на третьем — игровой смартфон RedMagic 8S Pro+ (1,62 млн). За ними следуют iQOO 11 Pro (1,62 млн) и Vivo X90 Pro+ (1,61 млн).
Схожий во многом с OnePlus Ace 2 Pro смартфон Realme GT5 занял шестое место, набрав 1,59 млн очков в AnTuTu, тогда как средняя оценка флагманского Oppo Find X6 Pro составила 1,58 млн баллов. Восьмое и девятое места заняли OnePlus 11 (1,57 млн) и Xiaomi 13 Ultra (1,56 млн). Замыкает топ, как уже было отмечено, iQOO Neo8 Pro.