Panasonic разработала солнечные батареи для окон

«Мы будем использовать его высочайшую в мировом масштабе эффективность в качестве аргумента в пользу продажи», — сказал представитель, участвовавший в разработке ячеек. «Любое место в мире, где используется стекло, является потенциальным рынком, как офисные окна или мансардные окна торговых рядов».

Оконные многослойные стекла сочетают в себе специальные технологии струйной печати от Panasonic, которые позволяют материалу равномерно наноситься на стеклянную поверхность. В результате, слой перовскита толщиной менее 1 микрона оказывается зажат между двумя листами стекла.

Стоит учитывать, что поскольку ячейки перовскита имеют почти черный цвет, нанесение материала на стекло затрудняет просмотр и пропускает меньше света. В тесте используется узор из горизонтальных полос перовскита, который делает около половины стекла прозрачным, что позволяет ему генерировать энергию, гарантируя при этом, что его по-прежнему можно использовать в качестве окна. Пропорции затенения можно менять в зависимости от того, где планируется установка окон.