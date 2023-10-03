Нейросеть показала, как будут выглядеть железные дороги в России будущего

Команда социальной сети LOOKY запустила специальный проект, где показаны вокзалы, поезда и машинисты будущего. Согласно интерпретации искусственного интеллекта, вокзалы превратятся цветущие оазисы, сапсаны станут межгалактическими, а форма машинистов будет снабжена всевозможными датчиками и сенсорами.

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Поезда перемещаются со скоростью до 1 тыс. км/ч, управление ими автоматизировано. Нейросеть также показала беспилотный воздушный транспорт.

"И все это с заботой о природе: экология важнее технологий", - подчеркнули разработчики.

При этом отмечается, что ритм жизни на вокзалах и путях будет размеренным: никаких лишних визуальных элементов в воздухе, на земле, снаружи и внутри поездов.