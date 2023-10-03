Антропологи воссоздали внешность гейдельбергского человека

Ученые воссоздали внешность вымершего гоминида, жившего на территории современной Греции 150-250 тысяч лет назад. Он относился к виду под названием Человек гейдельбергский (Homo heidelbergensis).

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Основой для исследования послужил череп, найденный около 60 лет назад в Петралонской пещере. Он был лишен нижней челюсти, поэтому его дополнили другой костью Человека гейдельбергского – ее обнаружили в Германии в 1907 году.

Эксперимент провели антропологи из Фракийского университета Демокрита и центра исследований и технологий «Эллада». Они отметили, что Петралонский череп является одним из самых анатомически полных окаменелостей человека среднего плейстоцена и ключевой палеоантропологической находкой во всей Европе.