Антропологи воссоздали внешность гейдельбергского человека
Ученые воссоздали внешность вымершего гоминида, жившего на территории современной Греции 150-250 тысяч лет назад. Он относился к виду под названием Человек гейдельбергский (Homo heidelbergensis).
Основой для исследования послужил череп, найденный около 60 лет назад в Петралонской пещере. Он был лишен нижней челюсти, поэтому его дополнили другой костью Человека гейдельбергского – ее обнаружили в Германии в 1907 году.
Эксперимент провели антропологи из Фракийского университета Демокрита и центра исследований и технологий «Эллада». Они отметили, что Петралонский череп является одним из самых анатомически полных окаменелостей человека среднего плейстоцена и ключевой палеоантропологической находкой во всей Европе.
Ученые просканировали череп с помощью 3D-сканера. Затем по анатомическим особенностям кости были сконструированы черты лица. Так, были отмечены крупный надбровный валик, крупный лицевой скелет. Кроме того, древний гоминид обладал массивной мозговой коробкой, сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.