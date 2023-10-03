В России выросли продажи смартфонов дороже 80 тысяч рублей

В третьем квартале 2023 года объем продаж смартфонов дороже 80 тыс. рублей в России достиг отметки в 400 тыс. устройств, что в 2,8 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС. В деньгах рынок дорогих смартфонов за указанный период вырос в три раза, до 46 млрд руб.

Продажи в дорогом сегменте в основном росли за счет Apple и Samsung. В третьем квартале доля американского бренда в денежном выражении укрепилась на 5% и составила 29% рынка всех смартфонов. На втором месте расположился бренд Xiaomi с долей в 22%, на третьем – Samsung с долей 17%, который впервые с 2022 года продемонстрировал положительную динамику по итогам квартала. В натуральном выражении лидирует бренд Xiaomi, занявший 32%. Далее следуют TECNO и Infinix c 15% и 11% соответственно.

Продажи смартфонов в среднем ценовом сегменте от 30 до 40 тыс. руб. тоже выросли. Но только в два раза.