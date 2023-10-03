Кабмин продлил период бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Длительность бесплатного доступа к социально значимым онлайн-ресурсам вне зависимости от баланса счета абонента увеличат с 24 часов до семи суток без необходимости повторного подключения. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства 3 октября.

Новые правила заработают с 1 сентября 2024 года. Мера поддержки оказывается в рамках программы «Доступный интернет», которая реализуется по поручению президента.

К сайтам с подобным доступом относятся, в частности, портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте». Их полный перечень публикуется на сайте Роскомнадзора.

Между тем, как писала «Парламентская газета», с 1 октября двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной для всех новых пользователей и для тех, кто восстанавливает учетную запись.