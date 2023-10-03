«Роскосмос» назвал основную причину крушения станции «Луна-25»

«Роскосмос» назвал основную причину аварии, которая произошла со станцией «Луна-25». Как сообщает РИА Новости, эксперты пришли к выводу, что блок измерения угловых скоростей (БИУС-Л) не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь. По этой причине он передавал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы».

В госкорпорации рассказали, что блок акселерометров в БИУС-Л не включился, вероятно, из-за попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения. Распределение команд в подобных массивах имеет случайный, то есть, вероятностный характер. В результате в бортовой комплекс управления от устройства приходили «нулевые сигналы», что привело к нештатному функционированию.

«Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке», — добавили в «Роскосмосе».

Сейчас работа межведомственной комиссии по выяснению причин происшествия завершается. Она сформировала рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для недопущения подобных аварий при последующих лунных миссиях.

Напомним, что ракета «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» 11 августа. Целью станции было мягко приземлиться около южного полюса Луны, собрать геологические образцы в этом районе и отправить на Землю данные о признаках воды — это бы повысило шансы на строительство колонии на спутнике.

Станция вышла на окололунную орбиту 16 августа. Посадка на Луну была запланирована на 21–24 августа, но 19 августа в госкорпорации «Роскосмос» сообщили о нештатной ситуации. В результате аппарат столкнулся с поверхностью спутника. Глава госкорпорации Юрий Борисов заявлял, что причиной падения стал сбой при отключении двигателей, которые проработали дольше положенного срока.