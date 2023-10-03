«Роскосмос» назвал основную причину крушения станции «Луна-25»
«Роскосмос» назвал основную причину аварии, которая произошла со станцией «Луна-25». Как сообщает РИА Новости, эксперты пришли к выводу, что блок измерения угловых скоростей (БИУС-Л) не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь. По этой причине он передавал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы».
В госкорпорации рассказали, что блок акселерометров в БИУС-Л не включился, вероятно, из-за попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения. Распределение команд в подобных массивах имеет случайный, то есть, вероятностный характер. В результате в бортовой комплекс управления от устройства приходили «нулевые сигналы», что привело к нештатному функционированию.
«Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке», — добавили в «Роскосмосе».
Сейчас работа межведомственной комиссии по выяснению причин происшествия завершается. Она сформировала рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для недопущения подобных аварий при последующих лунных миссиях.
Напомним, что ракета «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» 11 августа. Целью станции было мягко приземлиться около южного полюса Луны, собрать геологические образцы в этом районе и отправить на Землю данные о признаках воды — это бы повысило шансы на строительство колонии на спутнике.
Станция вышла на окололунную орбиту 16 августа. Посадка на Луну была запланирована на 21–24 августа, но 19 августа в госкорпорации «Роскосмос» сообщили о нештатной ситуации. В результате аппарат столкнулся с поверхностью спутника. Глава госкорпорации Юрий Борисов заявлял, что причиной падения стал сбой при отключении двигателей, которые проработали дольше положенного срока.
После происшествия президент России Владимир Путин заявлял, что авария не означает, что программа будет завершена. Он пообещал, что работа в этом направлении продолжится.