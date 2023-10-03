Опубликованы характеристики бюджетного планшета OnePlus

В сеть утекли подробные характеристики готовящегося к выходу планшета OnePlus Pad Go. Об этом сообщает портал 9to5google со ссылкой на инсайдера 1NormalUsername.

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Согласно источнику, за производительность OnePlus Pad Go будет отвечать бюджетный чип MediaTek Helio G99 и оперативная память емкостью до 8 ГБ, а встроенное хранилище может быть на 128 или 256 ГБ в зависимости от модификации. Планшет выйдет в двух модификациях: с Wi-Fi и поддержкой сотовой связи.

По слухам, OnePlus Pad Go будет оснащен экраном на 11,35 дюйма, аккумулятором емкостью 8000 мАч и разъемом USB-C. Планшет также предложит поддержку технологии Dolby Atmos, а основная и фронтальная камеры получат разрешение 8 Мп.

Планшет будет работать под управлением Android 13 с фирменной предустановленной оболочкой OnePlus — OxygenOS версии 13.2.

Стоимость и дата презентации OnePlus Pad Go пока держатся в секрете.