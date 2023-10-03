Первый складной смартфон OnePlus Open показали вживую

OnePlus и Oppo, два крупных игрока на рынке Android-смартфонов, объединились для выпуска своего первого складного телефона, OnePlus Open.

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Новинка заменит собой ожидаемый Oppo Find N3 и, по слухам, будет запущена в продажу позже в этом месяце по цене от $1000 до $1300.

В эксклюзивном интервью с Unbox Therapy Пит Лао, основатель OnePlus и старший вице-президент Oppo, впервые показал грядущий складной смартфон. Он также рассказал о том, что делает его уникальным и о маркетинговой стратегии запуска.

Лао подтвердил, что этот складной телефон разработан совместно командами Oppo и OnePlus, чтобы объединить лучшие стороны обеих команд.

OnePlus Open/Oppo Find N3 обещает порадовать рядом впечатляющих функций, включая наивысшую плотность пикселей среди всех складных дисплеев на рынке.

Это означает, что дисплей будет чрезвычайно чётким даже в сложенном состоянии. Телефон также будет обладать более компактной петлей, чем у его предшественника Find N2, что делает его легче и более прочным.