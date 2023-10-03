Блогер протестировал процессорный кулер на жидком металле и назвал его опасным

Популярный видеоблогер и оверклокер Роман Хартунг, более известный по никнейму der8auer, протестировал необычную систему охлаждения Danamics LMX. В своем видео для YouTube-канала он назвал ее самым опасным процессорным кулером в мире.

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Danamics LMX внешне похож на обычную однобашенную воздушную систему охлаждения с несколькими теплопроводящими трубками. Его главная особенность заключается в том, что внутри трубок находится жидкий металл — сплав натрия и калия. Вещество химически агрессивно и может воспламеняться при контакте с воздухом или водой.

Хартунг объяснил, что разработчики пытались увеличить эффективность традиционных теплопроводящих трубок. Они экспериментировали с использованием сплавов жидких металлов в тепловых трубках еще с 2008 года, а модель LMX была выпущена в ограниченном количестве в начале 2010 года.

В ходе исследования оверклокер выяснил, что теплоемкость сплава жидкого металла лишь на 25% выше, чем у обычной воды. При этом его теплопроводность выше в 30 раз. Хоть такая характеристика и кажется внушительной, Хартунг утверждает, что в условиях закрытого компактного контура теплотрубок она практически не имеет значения.

Еще одна особенность кулера — специальная магнитная помпа, которая работает при токе в 30 А и питается от двух толстых кабелей. При работе провода ощутимо греются — до 40-50 градусов Цельсия.

Несмотря на необычные технологии в кулере, в тестах он показал себя не лучше обычного воздушного кулера Noctua NH-U12A с одним 120-мм вентилятором. В играх определить явного победителя не удалось, а синтетический тест Cinebench показал, что Noctua на 5-6 градусов эффективнее разработки Danamics. При этом Хартунг отметил, что это неплохой результат для кулера, который был выпущен почти 13 лет назад.