Android 14 выйдет 4 октября

Подтверждение даты выпуска Android 14 было получено от канадского оператора связи Telus.

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Согласно информации, предоставленной оператором, обновление для устройств Pixel начиная с Pixel 4a будет доступно 4 октября. Название Android U является сокращением от Android Upside Down Cake, внутреннего кодового имени для Android 14.

И хоть эта информация была быстро удалена с сайта Telus, многие эксперты полагают, что Google попросил оператора убрать упоминание о дате выпуска после того, как новость стала популярной в Интернете.

Отметим, что официального подтверждения от Google пока не было, но в то же время ожидается, что компания проведёт официальный анонс на своём мероприятии 4 октября.