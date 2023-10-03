Блокнот заданий Microsoft Lists стал доступен для всех желающих

Компания Microsoft предоставила доступ к приложению для управления задачами Microsoft Lists на платформах iOS, Android и в веб-версии для всех владельцев учетных записей Microsoft, сообщает портал The Verge. Ранее это приложение было ориентировано на бизнес и корпоративные цели, но в прошлом году была выпущена предварительная версия для обычных пользователей.

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Microsoft Lists позволяет пользователям создавать, управлять и обмениваться списками задач на разных устройствах. В приложении предоставлены готовые шаблоны для различных целей, включая учет расходов, составление рецептов и идей для подарков. Это способствует более эффективной совместной работе и обмену идеями между коллегами, друзьями и семьей.

На данный момент Microsoft Lists доступен в виде предварительной версии на веб-сайте lists.microsoft.com и в мобильных приложениях для iOS и Android. Пока нет информации о том, будет ли выпущена десктопная версия приложения и о сроках завершения предварительной стадии разработки.