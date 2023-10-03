Опубликованы все подробности о новых смарт-часах Google

Инсайдер Камила Войцеховска опубликовала в своем профиле X (Twitter) официальные маркетинговые материалы Google, посвященные еще неанонсированным смарт-часам Pixel Watch 2. На это обратила внимание редакция Telegram-канала Google News.

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На опубликованных слайдах изображены новые часы Google, а также прописаны их особенности. Из них можно понять, что внешне Pixel Watch 2 не будут отличаться от устройства первого поколения, но получат ряд конструкционных и программных изменений.

Например, Pixel Watch 2 смогут автоматически начинать, ставить на паузу и останавливать тренировки, исходя из активности пользователя. Также появится новая система определения признаков стресса.

Изменится показатель автономности. На слайдах указано, что от одного заряда часы смогут работать 24 часа даже с включенным режимом Always-on-display. Оригинальные Pixel Watch не у всех пользователей работают без подзарядки целые сутки даже с отключенным Always-on-display. По слухам, Google удалось улучшить автономность часов за счет использования нового более энергоэффективного процессора.

Также стало известно, что в странах присутствия Google пользователи при покупке Pixel Watch 2 получат в подарок 6 месяцев подписки Fitbit Premium и 1 месяц подписки YouTube Music Premium.