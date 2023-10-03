В МГУ показали робота-собаку второго поколения

Российские инженеры создали вторую версию робота-собаки. Авторами разработки стали специалисты НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова и проекта «Братья Вольт».

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Первая российская версия собаки-робота была представлена в 2021 году. Новая модель отличается от предыдущей тем, что направлена на работу научных групп, занимающихся развитием современной шагающей робототехники.

Вторая версия робота построена на бесколлекторном приводе, что позволяет корректировать походку робота. При этом такой привод прост в обслуживании и долговечнее других вариантов. Также новая версия отличается удобным корпусом, что упрощает доступ к внутренним системам.