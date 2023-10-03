Сенатор призвал не размещать в RuStore нарушающие законы РФ VPN-сервисы

"Учитывая, что RuStore позиционируется как российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов. Представляется, что одним из важнейших критериев их размещения должно быть выполнение законодательства РФ в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации", - написал Шейкин в обращении на имя министра, текст которого есть в распоряжении ТАСС.