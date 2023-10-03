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Сенатор попросил Минцифры запретить размещать в RuStore нарушающие законы VPN-сервисы

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин просит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций установить в качестве критерия размещения VPN-сервисов в официальном магазине приложений RuStore соблюдение требования российского законодательства и непредоставление доступа к запрещенным в России сайтам. Сенатор рассказал ТАСС, что направил соответствующий запрос на имя министра Максута Шадаева.

Сенатор призвал не размещать в RuStore нарушающие законы РФ VPN-сервисы
© Unsplash

"Учитывая, что RuStore позиционируется как российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов. Представляется, что одним из важнейших критериев их размещения должно быть выполнение законодательства РФ в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации", - написал Шейкин в обращении на имя министра, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Он пояснил, что в соответствии с российским законодательством Роскомнадзор подготовил проект приказа, по которому критерием для внесения в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, станет "наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем загрузки программ для электронных вычислительных машин, к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации".

"В случае утверждения проекта приказа в действующей редакции он вступит в силу с 1 марта 2024 года", - отметил зампред Совета по цифровизации.

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