Ученые вывели идеальные сорта картофеля и сои для Сибири

Ученые Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) вывели новые сорта картофеля и сои, оптимально адаптированные к условиям Сибири, сообщает РИА «Новости».

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По словам специалистов, новые сорта имеют низкую скорость прорастания, благодаря чему могут переживать заморозки и засуху под землей, давая ботву только при наступлении тепла. При этом растения отличаются высокой урожайностью и скороспелостью.

Ученые считают, что применение новых сортов может сделать сельскохозяйственное производство в Красноярском крае и других регионах с резко-континентальным климатом более устойчивым и эффективным.

Часть новинок уже прошла государственные сортовые испытания, отметили разработчики.