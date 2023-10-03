Ученые вывели идеальные сорта картофеля и сои для Сибири

Ученые Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) вывели новые сорта картофеля и сои, оптимально адаптированные к условиям Сибири, сообщает РИА «Новости».
По словам специалистов, новые сорта имеют низкую скорость прорастания, благодаря чему могут переживать заморозки и засуху под землей, давая ботву только при наступлении тепла. При этом растения отличаются высокой урожайностью и скороспелостью.
Ученые считают, что применение новых сортов может сделать сельскохозяйственное производство в Красноярском крае и других регионах с резко-континентальным климатом более устойчивым и эффективным.
Часть новинок уже прошла государственные сортовые испытания, отметили разработчики.
Ранее сообщалось, что ученые Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова (САФУ) представили новый полностью отечественный стартовый корм для лососевых рыб. Результаты экспериментов показали прирост веса модельной особи почти в три раза.