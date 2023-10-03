Прочность флагманов Apple и Samsung сравнили

Блогер под ником PhoneBuff сравнил прочность флагманских смартфонов от Apple и Samsung. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале автора.

© YouTube

В рамках тестирования энтузиаст сбрасывал смартфоны iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra с помощью специальной машины с высоты 1,5 метра. Устройства падали на бетонную плиту. В ходе первого раунда тестирования смартфоны уронили задней панелью вниз — девайс Samsung почти не пострадал, а на корпусе 15 Pro Max треснуло стекло.

Во втором раунде автор ронял устройства боковой рамкой вниз. В результате Galaxy S23 Ultra получил повреждения на торце корпуса, а титановая рамка iPhone 15 Pro Max осталась лишь с небольшими царапинами. В финальном раунде теста PhoneBuff уронил девайсы экраном вниз. Оба телефона получили значительные трещины на дисплее, но экран, как и передние камеры, продолжили работать.

В заключении авторы заявил, что смартфон Apple получил оценку 37 баллов, тогда как конкурентная модель от Samsung — 39 баллов. Блогер рекомендовал использовать смартфоны любых брендов с чехлом, который защитит гаджеты от физического контакта.