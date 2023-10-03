СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия

Европейская комиссия займется оценкой рисков использования искусственного интеллекта и других важнейших технологий странами, ценности которых не совпадают с ценностями Европейского союза, в качестве оружия, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника, имя которого не разглашается.

В качестве других технологий, о которых идет речь, называются полупроводники, квантовые технологии, биотехнологии, такие как вакцины и определение последовательности генома. Комиссия проведет оценки данных рисков для четырех технологий с государствами-членами. Крайний срок – конец 2023 года.

Следующий шаг – уменьшить риски в 2024 году, заявил собеседник агентства. Среди возможных мер, которые может принять Еврокомиссия — контроль экспорта и партнерство с единомышленниками. Данный шаг является частью стратегии экономической безопасности ЕС, анонсированной в июне, она перекликается с аналогичными мерами, принятыми Соединенными Штатами, Австралией и другими странами, обеспокоенными все более напористой политикой Китая.