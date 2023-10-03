Чат-бот Google Bard будет запоминать важные детали о пользователях

Google готовится представить новую функцию для своего чат-бота Bard, которая позволит искусственному интеллекту запоминать важные детали о пользователях.

На данный момент при общении с Bard каждая новая беседа начинается с чистого листа. Это означает, что если два разных пользователя зададут один и тот же вопрос, ответы будут практически идентичными.

Однако скоро это изменится. Новая функция «Memory» («Память») позволит чат-боту Google учитывать конкретные детали, которыми вы делитесь с ним, чтобы улучшить будущие результаты.

Например, если вы следуете безглютеновой диете или имеете аллергию на определённые продукты, вам больше не придётся постоянно напоминать об этом боту при запросе рецептов.

Пользователи смогут добавлять новые предпочтения на странице «Memory», а также удалять ненужные или некорректные «воспоминания».