В Финляндии появилось первое в мире беспилотное водное такси

Компания Callboats запустила первое в мире беспилотное водное такси в финской столице Хельсинки.

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Эти солнечные электрические лодки предназначены для сокращения стоимости проезда и решения проблемы нехватки капитанов.

За последние 12 месяцев компания экспериментировала с электрическими лодками под управлением капитана, доступными через смартфонное приложение.

Теперь же она переходит к автономной эксплуатации, при этом дистанционные операторы будут контролировать несколько лодок одновременно.

«До 60-70% стоимости транспортировки по архипелагу идёт на оплату капитанам», — рассказал генеральный директор компании Питер Остберг.

С автономностью лишь один специалист сможет управлять пятью водными такси, что приведёт к более высокой рентабельности.