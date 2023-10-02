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В Финляндии появилось первое в мире беспилотное водное такси

Компания Callboats запустила первое в мире беспилотное водное такси в финской столице Хельсинки.

В Финляндии появилось первое в мире беспилотное водное такси
© Ferra.ru

Эти солнечные электрические лодки предназначены для сокращения стоимости проезда и решения проблемы нехватки капитанов.

За последние 12 месяцев компания экспериментировала с электрическими лодками под управлением капитана, доступными через смартфонное приложение.

Теперь же она переходит к автономной эксплуатации, при этом дистанционные операторы будут контролировать несколько лодок одновременно.

«До 60-70% стоимости транспортировки по архипелагу идёт на оплату капитанам», — рассказал генеральный директор компании Питер Остберг.

С автономностью лишь один специалист сможет управлять пятью водными такси, что приведёт к более высокой рентабельности.

Сами лодки рассчитаны на 10 мест, имеют четыре электрических двигателя мощностью 10 кВт и максимальную скорость 9 узлов. Стандартный аккумулятор на 60 кВтч обеспечивает работу до девяти часов.

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