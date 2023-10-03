В Сеть утекла распаковка смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro

В преддверии официального анонса новых смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro в Сети появились видео их распаковки.

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Ролики были опубликованы на YouTube-канале PBKReviews и на них демонстрируется упаковка и содержимое коробок новых устройств, включая кабель USB-C и адаптер Quick Switch.

Самое интересное открытие касается дизайна новых моделей. Pixel 8 Pro будет иметь матовое стекло, в то время как Pixel 8 окажется блестящим смартфоном в серо-зелёном цвете.

Кроме того, Pixel 8 Pro получит плоский экран, что является одним из наиболее ожидаемых изменений во «внешке» устройства.

Главной же особенностью, выявленной благодаря комментариям к видео, является информация о том, что обе модели будут использовать оптический датчик отпечатков пальцев. Несмотря на то что датчик в действии не показан, утверждается, что технология останется прежней.

Это может вызвать определённые опасения у пользователей, учитывая проблемы с точностью и скоростью датчика в предыдущих моделях Pixel.