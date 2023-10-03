Обновленный смартфон Honor X50 получит дизайн в стиле Huawei X5

Honor активно готовится к анонсу обновлённой версии своего смартфона Honor X50.

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Свежий вариант, который называют «фейслифтом» оригинального X50, будет иметь лишь косметические изменения, сохраняя при этом основные характеристики.

Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, передняя часть новинки Honor вовсе будет напоминать дизайн оригинальной модели с изогнутым экраном и центрально расположенным отверстием для фронтальной камеры.

А вот задняя часть устройства уже будет вдохновлена дизайном другого смартфона — Huawei Mate X5. В частности, обновлённый Honor X50 получит круглый модуль камеры, выступающий из задней панели, в отличие от кольцевого выреза оригинального варианта.

Что касается технических характеристик, они останутся прежними. Смартфон получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, яркостью до 1200 нит и частотой обновления 120 Гц.