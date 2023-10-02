В сети появилась информация о новом гаджете Apple

Стилус Apple Pencil нового поколения для iPad получит сменные наконечники с магнитным креплением, предназначенные для разных техник рисования. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на данные инсайдера, выступающего в соцсетях под псевдонимом Majin Bu.

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По данным инсайдера, Apple Pencil 3 будет поставляться по меньшей мере с тремя различными наконечниками. Один из них предназначен для рисования скетчей, а другие два – для технического черчения и живописи. Чем данные наконечники будут отличаться технически, не уточняется.

MacRumors пишет, что, хоть Majin Bu и не обладает большим послужным списком в роли инсайдера, в данном случае его сообщение кажется правдивым. Во всяком случае, последний раз Apple обновила серию данных гаджетов в 2018 году, то есть очень давно.