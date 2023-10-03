OnePlus и Oppo выпустят одинаковые смартфоны

Китайские бренды OnePlus и Oppo, которые входят в один холдинг BBK, выпустят один и тот же складной смартфон под разными названиями. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на слова директора по продуктам Oppo Питера Лау.

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Отмечается, что Лау изначально поручил командам OnePlus и Oppo совместно разработать складной смартфон, который потом будет выпущен под обоими брендами. Разница между устройствами заключается исключительно в программной оболочке, так как устройство Oppo выйдет только в Китае, а новинка OnePlus получит международный релиз.

Лау не уточнил, о каком именно устройстве идет речь. В The Verge предполагают, что, скорее всего, клонами станут Oppo Find N3 и OnePlus Open. Предыдущие складные смартфоны Oppo в серии Find N также были эксклюзивами для китайского рынка. Для OnePlus модель Open станет первым устройством с гибким экраном.