Новый спутник связи затмил большинство звезд на ночном небе

Ученые Международного астрономического союза (МАС) признали прототип спутника BlueWalker 3 американской телекоммуникационной компании AST SpaceMobile одним из самых ярких объектов в ночном небе. Это может помешать астрономическим наблюдениям. Статья опубликована в научном журнале Nature.

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BlueWalker 3 представляет собой гигантскую зеркальную антенну площадью 63 квадратных метра, развернутую на высоте 500 км над Землей. Аппарат вывели на орбиту в сентябре 2022 года.

После полного раскрытия антенны ее поверхность при наблюдении с Земли стала сиять с силой в 0,4 видимой звездной величины, таким образом войдя в десятку самых ярких звезд ночного неба Земли.

В системе оценки яркости звезд меньшее число означает большую яркость, а сверхяркие объекты могут иметь отрицательные значения, например, яркость Солнца составляет -27, а ярчайшей после него звезды Сириуса — -1,46.

Таким образом, зеркало BlueWalker 3 светится ярче, чем самая яркая звезда (альфа) созвездия Ориона Бетельгейзе (0,5) и сравнима по заметности с альфами созвездий Эридана и Малого Пса — Ахернаром (0,46) и Порционом (0,38).

Присутствие настолько ярких искусственных объектов в небе создает помехи астрономическим наблюдениям. Согласно рекомендациям Международного астрономического союза, яркость спутников не должна превышать 7. При таком показатели спутники со снимков можно удалять с помощью искусственного интеллекта, тогда как сильная засветка бесповоротно портит изображения. Сияние BlueWalker 3 более чем в 400 раз ярче установленного предела МАС. В будущем проблема может увеличиться, поскольку AST намерена развернуть на орбите еще 90 таких установок.

«Этот спутник был запущен без особого внимания к его влиянию на астрономию. МАС стремится изменить это и работать над решениями вместе с космической отраслью», — отметил соавтор исследования Зигфрид Эггл.