Instagram заблокировал страницу сына Кадырова Адама
Аккаунт 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама заблокирован в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской).
Страницу сына Кадырова забанили на полгода. Причиной блокировки названо нарушение правил сообщества.
Как пишет Telegram-канал Baza, после блокировки Адам завел новый аккаунт и опубликовал фото с оружием и подписью «На шаг впереди».
Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, где Адам избивает обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля. Политик похвалил отпрыска за поступок, отмечает «Радиоточка НСН».