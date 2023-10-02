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Instagram заблокировал страницу сына Кадырова Адама

Аккаунт 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама заблокирован в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской).

Instagram заблокировал страницу сына Кадырова
© соцсети

Страницу сына Кадырова забанили на полгода. Причиной блокировки названо нарушение правил сообщества.

Как пишет Telegram-канал Baza, после блокировки Адам завел новый аккаунт и опубликовал фото с оружием и подписью «На шаг впереди».

Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, где Адам избивает обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля. Политик похвалил отпрыска за поступок, отмечает «Радиоточка НСН».

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