Аквариумные рыбки помогли ученым создать раствор для хранения донорских органов

«Рыбки данио — это мощная модельная система, которая никогда не использовалась в контексте консервации твердых органов для пересадки, несмотря на ряд преимуществ. Мы надеемся, что это исследование побудит других специалистов в области трансплантологии использовать этот важный организм», — отметила автор научной работы, доктор Шеннон Тессье.