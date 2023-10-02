В России обнаружили новый подвид редкой бабочки

В Момском районе Якутии нашли новый подвид северной бабочки — аполлона арктического. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-центре Республики Саха в Москве.

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Популяцию редкого вида заполярных бабочек из семейства парусников обнаружили в верхней части горного массива Арга-Тас. После изучения ДНК и внешнего вида насекомых ученые пришли к выводу, что перед ними новый подвид бабочек-аполлонов.

«Быстрее реагирует на изменение климата растительный мир, соответственно, уже можно наблюдать изменения в ландшафтах. Животный мир тоже ориентируется довольно быстро», — отметил ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, заведующий лабораторией по изучению климата и экосистем северных регионов СВФУ Никита Тананаев.

Он добавил, что из-за климатических изменений в Якутии стали появляться нетипичные для региона редкие виды птиц, животных, насекомых и растений.

Так, в июле в Якутии второй раз в истории заметили краснокнижного черного грифа. Огромную птицу-падальщика сняли на видео в Намском районе. По мнению орнитологов, гриф мог попасть в регион во время кочевки.