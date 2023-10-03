Физики стремятся превратить алмазы в квантовый симулятор

Бриллианты известны своим изумительным блеском, однако для Чонга Зу, преподавателя Вашингтонского университета в Сент-Луисе, эти кристаллы обладают гораздо большим потенциалом. Зу и его исследовательская группа стараются использовать алмазы в качестве квантовых симуляторов, сообщает Центральная Служба Новостей.

Для этого команда воздействовала на алмазы атомами азота, которые заменяют некоторые атомы углерода, вызывая дефекты в кристалле. В результате таких изменений появляются электроны с квантовыми характеристиками, которыми можно управлять.

Ранее Зу обнаружил, что подобные дефекты могут служить квантовыми датчиками. Однако последние исследования были направлены на использование алмазов для изучения квантовых систем. Традиционные компьютеры не могут эффективно моделировать такие системы, особенно когда в них участвует множество квантовых частиц. Но исследования Зу показывают, что с помощью алмазов можно воссоздать квантовую динамику.

Особенно значимо то, что алмазная система работает при обычной температуре, в то время как большинство квантовых систем требуют сверхнизких температур. Система на алмазной основе предоставляет возможность изучать множественные квантовые процессы одновременно и может служить основой для создания чувствительных квантовых датчиков.