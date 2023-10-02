Японский модуль SLIM вышел на переходную орбиту на пути к Луне

Японский исследовательский модуль под названием SLIM вышел на переходную орбиту на пути к естественному спутнику Земли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Японского агентства аэрокосмических исследований.

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«SLIM вышел на переходную лунную орбиту на пути к Луне», — пояснили в пресс-службе.

По данным агентства, в настоящее время посадочный модуль работает штатно, проблем не наблюдается.

Высота устройства составляет 2,4 м, масса — 200 кг. SLIM предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц.

Кроме того, аппарат оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

Эксперты отмечают, что в случае удачной посадки Япония станет пятой страной, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

Напомним, что летом 2023 года страны БРИКС запустили две лунные станции. Индийская «Чандраян-3» совершила удачную посадку на естественный спутник, российская «Луна-25» рухнула в кратер вблизи цирка Pontecoulant.