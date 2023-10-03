Люди пересчитывали пеликанов неделю, а нейросеть справилась за 0,3 секунды

Сотрудники Московского зоопарка научили нейросеть считать пеликанов - у нее это занимает 30 миллисекунд вместо недели, если подсчетами занимаются люди.

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Программу "Сохранение кудрявого и розового пеликанов" курирует ученый секретарь зоопарка Роман Аношин. Одна из задач проекта - следить за колониями и скоплениями пеликанов, особенно за пределами заповедников. Раньше это делалось, что называется, вручную - брался аэрофотоснимок, сделанный квадрокоптером, и изучался булавочным методом. Каждую попавшую в кадр птицу просто отмечали булавкой. На пересчет двух с лишним тысяч особей уходила неделя, а результат был приблизительным - при пересчетах цифры всегда разнились.

В итоге на помощь призвали нейросеть. Ее пришлось обучать, чтобы она, например, отличала пеликанов от чаек и бакланов, которые гнездятся на тех же островах. Ученые-орнитологи могут давать нейросети команды с помощью чат-бота. В итоге искусственный интеллект научился делать подсчеты мгновенно.

В зоопарке говорят, что изучение поведения пеликанов имеет большое значение, поскольку по нему можно судить об изменениях в окружающей среде.

"Отслеживая состояние колоний, мы сможем точнее оценивать экологическую ситуацию и прогнозировать изменения климата", - говорят авторы проекта.