Новые виды животных и растений появились в Якутии из-за изменения климата

В Якутии из-за изменения климата начали появляться нетипичные для региона виды животных, птиц, растений и насекомых. Как сообщает ЯСИА, об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, заведующий лабораторией по изучению климата и экосистем северных регионов СВФУ Никита Тананаев.

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По словам ученого, быстрее всех на изменение климата реагирует растительный мир. Уже сейчас в Якутии можно наблюдать изменения в ландшафтах. Животные тоже довольно быстро адаптируются к новым условиям.

«Например, на Севере появляются виды, которых раньше у нас не было. Не так давно в Намский район залетел черный гриф, который в Якутии не обитает. Они чувствуют, что климатические условия становятся все более благоприятными», — заявил Тананаев.

При этом не всегда такие изменения идут на пользу человеку. В частности, в Якутии стали появляться клещи, укусы которых опасны для людей. В целом в последние годы в регионе зафиксировали множество нетипичных для этой местности насекомых, в том числе и новый редкий подвид арктической бабочки. Ее обнаружили в верхней части горного массива Арга-Тас.