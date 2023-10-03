Разработчики «Р-ФОН» опровергли копирование другого смартфона

«У нас нет информации о бангладешском смартфоне, который стал появляться в разных медиа. В то же время очевидно, что «Р-ФОН» и иностранный смартфон – это два совершенно разных устройства. «Р-ФОН» – это смартфон, созданный на российской операционной системе «РОСА мобайл». Для его изготовления использовались иностранные комплектующие», – заявили в компании.