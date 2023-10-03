Разработчики «Р-ФОН» опровергли копирование другого смартфона

В научно-техническом центре информационных технологий «РОСА» (НТЦ ИТ РОСА) опровергли информацию о том, что российский смартфон «Р-ФОН» является клоном бангладешского устройства Symphony Helio 80. Заявление компании появилось в официальном Telegram-канале бренда «Р-ФОН».
«Р-ФОН» был анонсирован летом 2023 года. Устройство позиционируется как первый смартфон на базе российского аналога Android «РОСА мобайл». Разработкой смартфона занимаются НТЦ ИТ РОСА и производитель электроники «Рутек». Сборка «Р-ФОН» осуществляется на заводе «Рутек» в Саранске.
В октябре 2023 года в российских СМИ начала появляться информация о том, что «Р-ФОН» является клоном Symphony Helio 80, смартфона бангладешского бренда Symphony. «Р-ФОН» и Symphony Helio 80 сильно похожи как внешне, так и по наполнению. В НТЦ ИТ РОСА заявили, что их устройство не является копией иностранного смартфона.
«У нас нет информации о бангладешском смартфоне, который стал появляться в разных медиа. В то же время очевидно, что «Р-ФОН» и иностранный смартфон – это два совершенно разных устройства. «Р-ФОН» – это смартфон, созданный на российской операционной системе «РОСА мобайл». Для его изготовления использовались иностранные комплектующие», – заявили в компании.
Там также напомнили, что на фабрике в Саранске находится производство не полного цикла. На мощностях «Рутек» проводится поверхностный монтаж и сборка смартфонов.
«Мы делаем российский смартфон, который соответствует всем требованиям и критериям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом. Сейчас мы проходим процедуры по включению нас в соответствующий реестр», – добавили в НТЦ ИТ РОСА.