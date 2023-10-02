В облаках впервые обнаружили микропластик

Микроскопические частицы пластика присутствуют в облаках, показало исследование японских ученых. Наличие загрязнений может оказывать влияние на климат.

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Ученые поднялись на горы Фудзи и Ояма, чтобы собрать образцы влаги из туманов, окутывающих их вершины. Затем они проанализировали физические и химические свойства образцов.

Результаты показали, что каждый литр мутной воды содержит от шести до 13 кусочков пластика. Их размер варьировался от 7,1 до 94,6 микрометров. Команде удалось идентифицировать девять различных типов полимеров и один тип каучука.

В изобилии оказались представлены гидрофильные, или влаголюбивые полимеры. Ученые предположили, что эти частицы влияют на быстрое образование облаков. Они также добавили, что когда микропластик попадает в верхние слои атмосферы, то подвергается воздействию ультрафиолетового излучения и начинает разлагаться. Этот процесс приводит к выделению парниковых газов.

«Если проблема пластикового загрязнения воздуха не будет решена заблаговременно, изменение климата и экологические риски могут стать реальностью, нанеся необратимый и серьезный ущерб окружающей среде в будущем», – подчеркнули авторы научной работы.

Микропластик (частицы пластика размером менее 5 мм) образуется из бутылок, упаковок, текстиля, автомобильных шин, средств личной гигиены и других распространенных товаров. Крошечные фрагменты ранее были обнаружены в самых труднодоступных регионах планеты, таких как океанские впадины и вершины Пиренейских гор. Но механизмы их переноса остаются неясными. Исследование японских ученых впервые выявило факт «миграций» микропластика по воздуху в облачной воде, сообщает Environmental Chemistry Letters.