В Польше обнаружили уникальную могилу скифского воина

Польские археологи в городе Соцебин в Подкарпатском воеводстве обнаружили уникальную могилу скифского воина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское агентство PAP.

По словам археолога Марчина Бургхардта, находка является уникальной не только для Польши, но и для соседних стран региона. Всего во время исследовательской работы ученые нашли пять могил, три из которых являются могилми-урнами, характерными для местного населения. В остальных нашли останки двух человек, тела которых не были сожжены перед помещением в могилу.

«В состав погребальных даров одного из захоронений вошли керамический сосуд, железный нож и элементы железного оружия — такие, как наконечник копья и ледоруб», — заявил Бургхарт.

Археолог отметил, что легкие ледорубы, которые закрепляли на длинных рукоятках, позволяют наносить смертельные удары при применении сравнительно небольшой силы. Сам ледоруб имеет явные черты скифского культурного круга. Схожие предметы находили в могилах верхнего Днестра, благодаря чему ученые могут датировать гробницу между концом VII и началом VI века до нашей эры.

Предметы в ближайшее время передадут в музей города Ярослав, где с июня 2024 года их разместят на постоянной экспозиции, посвященной древнейшей истории Ярославской земли.