Xiaomi выпустит смартфон с самым ярким экраном на рынке

Готовящийся к выходу флагманский смартфон Xiaomi 14 Pro получит самый яркий экран на рынке с показателем в 3000 нит. Об этом сообщает портал Gizmochina со ссылкой на инсайдера Картики Сингх (Kartikey Singh).

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Согласно источнику, Xiaomi 14 Pro будет оснащен OLED-экраном на 6,7 дюйма. Загнутый по краям LTPO-дисплей предложит поддержку частоты обновления от 1 до 120 Гц и будет защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон поставит рекорд сразу по двум показателям. Во-первых, ему пророчат экран с тонкими рамками толщиной всего 1 мм. Во-вторых, максимальная яркость матрицы будет достигать 3000 нит.

По слухам, Xiaomi 14 Pro станет одним из первых смартфонов с еще не вышедшим чипом Snapdragon 8 Gen 3. Он будет поставляться с оперативной памятью LPDDR5x емкостью до 24 ГБ и встроенным накопителем UFS 4.0 до 1 ТБ. Аккумулятор флагмана емкостью 4860 мАч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Устройству также приписывают тройную 50-мегапиксельную камеру. Причем основная будет оснащена оптической стабилизацией и переменной диафрагмой.