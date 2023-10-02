Ozon представил собственную операционную систему для Smart TV
Российская компания Ozon при сотрудничестве с VK разработал собственную операционную систему для «умных» телевизоров Hartens, в которую включен голосовой помощник. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.
В пресс-службе отметили, что ось, помимо голосового помощника Маруся, включает в себя магазин приложений RuStore и другие сервисы VK, а также собственное приложение для Smart TV. До конца года Ozon намерен выпустить более 25 тысяч телевизоров под собственной торговой маркой. Тестовая партия на базе Ozon TV уже доступна на маркетплейсе.
«Устройства Hartens всего за два года продаж завоевали доверие потребителей и стали лидером в категории телевизоров на Ozon — на них приходится 30% от всех проданных Smart TV на площадке. Мы получили много отзывов от покупателей Hartens и решили усовершенствовать цифровую начинку и сервисы в наших устройствах — так родилась оболочка Ozon TV со встроенными сервисами от VK»,— рассказал директор по развитию бизнеса Ozon в категории «Электроника» Александр Милькин.
Телевизоры Hartens собираются на заводе «Квант» в Воронеже. Также под СТМ Hartens выпускаются мониторы, беспроводные наушники и колонки и бытовая техника.
Ранее Ozon запустил продажу автомобилей онлайн. По словам сотрудника компании, пока эта услуга доступна только в Москве и Подмосковье, но запланировано расширение перечня городов, в которых автомобиль можно будет приобрести дистанционно. В настоящее время маркетплейсе доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», дилера китайского бренда Chery.