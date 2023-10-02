Ozon представил собственную операционную систему для Smart TV

«Устройства Hartens всего за два года продаж завоевали доверие потребителей и стали лидером в категории телевизоров на Ozon — на них приходится 30% от всех проданных Smart TV на площадке. Мы получили много отзывов от покупателей Hartens и решили усовершенствовать цифровую начинку и сервисы в наших устройствах — так родилась оболочка Ozon TV со встроенными сервисами от VK»,— рассказал директор по развитию бизнеса Ozon в категории «Электроника» Александр Милькин.