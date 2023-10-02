Маск сообщил о тестировании системы стриминга в соцсети Х

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что тестирование системы стриминга игр в принадлежащей ему соцсети Х (ранее Twitter) прошло успешно, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление Маск сделал в своем аккаунте.

«Прошлой ночью проверили работу системы стриминга игр в Х. Она работает!», - отметил Маск.

Бизнесмен указал на планы провести в соцсети ночную трансляцию, в ходе которой он будет сам проходить компьютерную игру.

В ролике о сервисе, опубликованном самим Маском, уточняется, что к стримингу смогут подключиться только обладатели платной подписки Х. Трансляция будет вестись прямо на их страницах в социальной сети.