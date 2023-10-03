Названа цена отключения рекламы в Facebook* и Instagram*

По ее сведениям, нововведение может затронуть европейских пользователей данных сервисов. Стоимость будет зависеть от устройства, на котором используется приложение: около $10,5 в месяц будут отдавать пользователи, которые заходят в свои учетные записи с компьютеров; цена для тех, кто предпочитает использовать смартфоны, составит около $14. Пользоваться Facebook и Instagram можно будет и бесплатно, однако в таком случае владелец аккаунта будет видеть персонализированную рекламу.