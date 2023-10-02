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Новые iPhone 15 могут сломаться из-за зарядок в машинах BMW

Некоторые владельцы BMW пожаловались на серьезную проблему при использовании автомобильной беспроводной зарядки на смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Они сообщили, что NFC и Apple Pay перестают работать после зарядки в смартфонах, передает портал MacRumors.

iPhone 15 Pro могут сломаться из-за зарядок в автомобилях
© globallookpress.com

Отмечается, что после зарядки в машинах в смартфонах всплывает сообщение о необходимости подключить гаджеты к компьютеру для восстановления данных.

При этом их перезагрузка помогает вернуть смартфоны к обычному состоянию, однако NFC-модуль оказывается поврежденным.

В приложении Wallet наблюдается ошибка «Could Not Set Up Apple Pay» (не удалось настроить Apple Pay).

И эту проблему не удается решить привычными действиями. Так, она сохраняется даже после перезагрузки и сброса настроек смартфона.

В компании пока не делала на этот счет официального заявления. При этом специалистами уже были заменены несколько устройств с неработающим NFC по гарантии.

Проблема коснулась только моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ранее сообщалось, что около 3000 экземпляров Porsche Cayenne 2024 года, которые произвели для рынка Соединенных Штатов и выпустили в период с 23 марта по 23 июня этого года, нуждаются в ремонте. Все модели, в частности машины с двигателем V6 и Turbo GT, получили один и тот же дефект. Речь идет о проблеме с аварийной сигнализацией и габаритными огнями.

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