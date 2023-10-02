В Египте нашли 4400-летнюю утерянную гробницу с мумией
Чешские археологи заново открыли утраченную гробницу древнеегипетского высокопоставленного чиновника Птахшепса, жившего в конце 25-го - начале 24 века до нашей эры. Как сообщает Cosmos Magazine, сотрудники Чешского института египтологии нашли гробницу в зоне между пирамидами Абусира и Саккары.
Гробницу Птахшепса впервые нашел французский археолог Огюст Мариетт почти 160 лет назад, Он обнаружил огромную ложную дверь, однако вскоре захоронение покрыли пески и найти его снова исследователи не смогли.
Повторно открыть границу удалось благодаря детальным спутниковым снимкам местности и изучению старых карт.
Размеры гробницы Птахшепса - 42 на 22 метра, ее высота - более четырех метров. В ней обнаружили керамику, остатки подношений, кувшины-канопы (в них хранили органы, извлеченные при мумификации) и первый в мире пример мумифицированной рыбы.
В гробнице нашли погребальную камеру с полностью сохранившейся мумией. Анализ показал, что это был мужчина в возрасте около 65 лет.
Птахшепс служил под началом Ньюсерре Ини - фараона периода Древнего царства. Птахшепс был первым известным в истории Египта чиновником, не принадлежавшим к царской семье, который смог жениться на дочери фараона.
«Учитывая политическое, историческое и религиозное значение Птахшепса, гробница является одним из самых замечательных открытий последнего периода в египетской археологии», - подчеркнули чешские археологи.
Ранее археологи обнаружили в египетском городе Асуан семейную гробницу, в которой находилось 30 мумий. В ней нашли мумии пожилых людей, страдавших от артрита, нескольких детей и новорожденного. Захоронения датируются периодом с первого века до нашей эры до второго или третьего века нашей эры.